9 февраля: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
9 февраля - 40-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 325 дней.
Традиция отмечать 9 февраля Международный день стоматолога постепенно становится популярной во многих странах.
Несмотря на то, что стоматология является одной из древнейших отраслей медицины, День стоматолога - сравнительно молодой профессиональный праздник.
Дата празднования Международного дня стоматолога выбрана не случайно. Праздник зубных врачей отмечается в день почитания католической церковью христианской мученицы Аполлонии Александрийской, которую страшными пытками пытались заставить отречься от христианства. Атрибутами святой Аполлонии, согласно характеру мучений, стали зубы или щипцы.
Именины 9 февраля: Анна, Аполлония, Екатерина, Дмитрий, Ермоген, Иван, Маркиана, Петр, Полихроний.
Народные приметы дня:
- В этот день люди поминали близких, устраивали застолье и обсуждали последние произошедшие события. Как правило, готовили только ритуальные блюда.
- Если облака плывут низко, то стоит ожидать сильных морозов.
- В этот день люди не дарили и не получали подарки. Считалось, что это к беде.
- Голову мыть в этот день не рекомендуется. Плохая примета.
Узнайте также, что категорически нельзя делать 9 февраля.
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