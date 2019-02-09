В Днепропетровской области в пожаре погибли три человека [ Редактировать ]
В поселке Чертомлык города Покров произошел пожар в частном жилом доме по улице Встречной, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщаетуправление ГСЧС в Днепропетровской области в субботу, 9 февраля.
"Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома. Огнем уничтожено домашнее имущество и повреждено конструкции дома на площади 25 м. кв", - говорится в сообщении
Во время тушения пожара внутри дома обнаружили тела трех погибших - двух мужчин и одной женщины.
К ликвидации пожара были привлечены шесть человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники.
Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.
Ранее сообщалось о пожаре в Киеве. Его тушили четыре часа.
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