В поселке Чертомлык города Покров произошел пожар в частном жилом доме по улице Встречной, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщаетуправление ГСЧС в Днепропетровской области в субботу, 9 февраля.

"Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома. Огнем уничтожено домашнее имущество и повреждено конструкции дома на площади 25 м. кв", - говорится в сообщении

Во время тушения пожара внутри дома обнаружили тела трех погибших - двух мужчин и одной женщины.

К ликвидации пожара были привлечены шесть человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники.

Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.

Ранее сообщалось о пожаре в Киеве. Его тушили четыре часа.