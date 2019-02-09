Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейцы должны участвовать в совместных ядерных миссиях в рамках НАТО. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Столтенберг считает, что "цель НАТО - мир без ядерного оружия", однако нельзя отказываться от него в одностороннем порядке.

"Разделение ядерной ответственности важно для НАТО. И я призываю к тому, чтобы как можно больше партнеров по альянсу, включая Германию, были частью этой ответственности", - сказал он.

Также пишут, что, согласно неофициальным данным, на территории Германии хранится примерно 20 единиц американского ядерного оружия, которое было перевезено в середине прошлого века.

Напомним, ранее в НАТО сделали заявление о ядерных ракетах в Европе.