Столтенберг призвал ЕС не отказываться от ядерных миссий [ Редактировать ]
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейцы должны участвовать в совместных ядерных миссиях в рамках НАТО. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Столтенберг считает, что "цель НАТО - мир без ядерного оружия", однако нельзя отказываться от него в одностороннем порядке.
"Разделение ядерной ответственности важно для НАТО. И я призываю к тому, чтобы как можно больше партнеров по альянсу, включая Германию, были частью этой ответственности", - сказал он.
Также пишут, что, согласно неофициальным данным, на территории Германии хранится примерно 20 единиц американского ядерного оружия, которое было перевезено в середине прошлого века.
Напомним, ранее в НАТО сделали заявление о ядерных ракетах в Европе.
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