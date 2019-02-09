Членство в ЕС и НАТО является гарантией независимости Украины - Порошенко [ Редактировать ]
Президент Петр Порошенко на форуме "Открытый диалог" заявил, что только членство Украины в ЕС и НАТО может быть гарантией независимости и безопасности страны, сообщает корреспондент "РБК-Украина".
"Только полномасштабное и полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО окончательно и бесповоротно гарантирует нашу государственную независимость, национальную безопасность, свободу и благосостояние", - сказал он.
Напомним, 7 февраля Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.
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