Президент Петр Порошенко на форуме "Открытый диалог" заявил, что только членство Украины в ЕС и НАТО может быть гарантией независимости и безопасности страны, сообщает корреспондент "РБК-Украина".

"Только полномасштабное и полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО окончательно и бесповоротно гарантирует нашу государственную независимость, национальную безопасность, свободу и благосостояние", - сказал он.

Напомним, 7 февраля Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.