При обрушении многоэтажного дома в Стамбуле погибли 18 человек. Об этом заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.



"Есть информация, что под завалами находится по крайней мере еще один выживший. С ним поддерживается контакт, в течение часа мы рассчитываем добраться до него", - цитируют чиновника турецкие СМИ.

Спасательная операция продолжается, в ней принимают участие около 500 человек.

Напомним, восьмиэтажное жилое здание обрушилось в Стамбуле 6 февраля. В доме было 24 квартиры, в подвале располагалась текстильная мастерская.

Одной из версий ЧП называют незаконную надстройку трех этажей.