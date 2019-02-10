Обрушение дома в Стамбуле: число жертв растет [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
При обрушении многоэтажного дома в Стамбуле погибли 18 человек. Об этом заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.
"Есть информация, что под завалами находится по крайней мере еще один выживший. С ним поддерживается контакт, в течение часа мы рассчитываем добраться до него", - цитируют чиновника турецкие СМИ.
Спасательная операция продолжается, в ней принимают участие около 500 человек.
Напомним, восьмиэтажное жилое здание обрушилось в Стамбуле 6 февраля. В доме было 24 квартиры, в подвале располагалась текстильная мастерская.
Одной из версий ЧП называют незаконную надстройку трех этажей.
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