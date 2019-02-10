В Киеве по адресу улица Казимира Малевича, 86, вспыхнул масштабный пожар. Горит трехэтажное офисное здание. Огонь начал разрастаться с такой силой, что со временем пожару присвоили ранг повышенной сложности.

Об этом сообщает "Информатор".

На данный момент площадь пожара составляет около 300 квадратных метров. Огонь охватили крышу здания. Существует угроза распространения огня.

На месте работает более 10 единиц основной и специальной техники. Пожару присвоен ранг повышенной сложности.

Недавно в Киеве на Осокорках пожар тушили четыре часа.