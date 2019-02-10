На Донбассе ранили трех украинских военных [ Редактировать ]
В течение прошлых суток в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе трое украинских военных получили ранения.
Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.
Боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений ООС. При этом в пяти случаях противник использовал вооружение, запрещенное минскими соглашениями.
Враг из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции украинских военных вблизи Старогнатовки, Павлополя, Чермалыка, Новотошковского, Крымского и Травневого.
В районе населенных пунктов Пески, Авдеевка, Новотошковское и Крымское пророссийские боевики использовали минометы калибра 82 и 120 мм.
"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - отметили в ведомстве.
Ранее Петр Порошенко утвердил границы оккупированных регионов Донбасса.
по теме
Умовному перемир'ю на Донбасі настав кінець
Перемир'ю - хоч і умовному - на Донбасі настав кінець. Бойовики стріляють по всій лінії фронту. Нині під Авдіївкою один військовий загинув, двоє - поранені
На Донбасі бойовики застосували заборонене озброєння
Окупанти на Донбасі продовжують застосовувати заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Сьогодні вдень супротивник із мінометів 120 калібру обстріляв українські опорні пункти в районі хутора Вільний, на Луганському напрямку.
Біля Авдіївки знімальна група "Подробиць" потрапила під обстріли бойовиків
Одного українського військового поранено сьогодні на Донбасі. Від початку доби бойовики били по наших позиціях шість разів - зокрема, із забороненої зброї. Під обстріл із гранатометів та кулеметів потрапила й наша знімальна група - Ігор Левенок та Вадим Ревун. Для їхньої евакуації армійцям довелося застосувати бронетехніку
Бойовики обстрілюють позиції українських військових біля Авдіївки
Донеччина. Передова в районі Авдіївки. Місцевість навкруги оповив густий туман. Утім армійці застерігають, така погода підступна й небезпечна. Ворог поруч і його зброя не мовчить
Українські військові зазнали втрат на Донбасі
Російські найманці здійснили вісім обстрілів наших позицій, половина з них - із забороненого Мінськом озброєння