Біля Авдіївки знімальна група "Подробиць" потрапила під обстріли бойовиків

Одного українського військового поранено сьогодні на Донбасі. Від початку доби бойовики били по наших позиціях шість разів - зокрема, із забороненої зброї. Під обстріл із гранатометів та кулеметів потрапила й наша знімальна група - Ігор Левенок та Вадим Ревун. Для їхньої евакуації армійцям довелося застосувати бронетехніку