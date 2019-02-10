Украинский дзюдоист завоевал бронзу на престижном турнире [ Редактировать ]
Украинский дзюдоист Георгий Зантарая завоевал бронзовую медаль на турнире Grand Slam в Париже (Франция), пишет isport.ua.
В 1/16 финала весовой категории до 66 кг украинец победил представителя России Арама Григоряна, после этого выиграл схватку у катарского дзюдоиста Аюба Эль-Идриси, в четвертьфинале оказался сильнее Мохамеда Абдельмавгуда из Египта, а в полуфинальном поединке уступил молдавскому дзюдоисту Денису Виеру.
В борьбе за третье место украинец победил россиянина Абдулу Абдулжалилова. За 29 секунд до завершения схватки украинец за свой прием получил оценку ваза-ари.
Золото завоевал Денис Виеру, серебро - грузин Важа Маргвелашвили.
Ранее мы писали, что украинский спортсмен стал игроком "Детройт Пистонс".
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