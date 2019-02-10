Гороскоп на неделю с 11 по 17 февраля для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
Что ждет каждый знак зодиака, узнайте в гороскопе на неделю.
Овен
Представители знака встретят эту неделю в приподнятом настроении, что послужит толчком у кого-то к внешнему, а у кого-то и к внутреннему развитию. Дух поиска и авантюр будет витать в воздухе. Ваши действия будут определяться скорее интуицией, чем точным расчетом.
- Любовь. Если вы свободны, не стоит торопиться с выбором избранника.
- Здоровье. Ощущается прилив энергии и сил.
- Финансы. Мудрые советы близкого окружения помогут улучшить финансовое положение.
Телец
Репутация в начале недели может пострадать из-за интриг и ложных обвинений. Не стоит из-за этого сильно переживать, ослаблять самодисциплину и уклоняться от выполнения непосредственных обязанностей. К концу недели все прояснится, и ваш авторитет будет восстановлен.
- Любовь. Одиноких ждут новые, но недолгие увлечения.
- Здоровье. Благоприятный эффект окажет оздоровительный комплекс, состоящий из массажа и энергетических практик.
- Финансы. Следует отказаться от каких-либо рисков на этой неделе.
Близнецы
Проведете проведут неделю в суете, решая мелкие нескончаемые задачи. Многим захочется активно действовать и что-то кому-то постоянно доказывать. Решительность и уверенность в собственной правоте будет сопровождаться вредной для дела безрассудностью.
- Любовь. Не стоит пытаться полностью подчинить себе своего партнера.
- Здоровье. Некоторым грозит обычная простуда.
- Финансы. Этот период не гарантирует стабильности, но головоломок обещает предостаточно.
Рак
Разобраться в себе, своих чувствах и желаниях постарайтесь, опираясь на логику и здравомыслие. Но не переоценивайте собственные силы - действуйте с учетом подсказок вашей прекрасной природной интуиции.
- Любовь. Страсти усилятся или вспыхнут заново.
- Здоровье. Больше активности и движения. Свободное время лучше посвятить прогулкам на свежем воздухе.
- Финансы. Совершать какие-либо крупные операции пока не следует.
Лев
Неделя принесет массу разнообразных событий. Многим представится благоприятный момент, когда можно браться за серьезные и достаточно смелые проекты, в реализации которых спешка неуместна. Следует спокойно, не торопясь, проанализировать новую информацию, прежде чем начинать активно действовать.
- Любовь. Не стоит ждать покорности от близких. Неблагоприятный период для заключения брака.
- Здоровье. Не подвергайте глаза излишнему перенапряжению и не забывайте о профилактических процедурах.
- Финансы. Новые проекты принесут ожидаемые результаты, но чуть позже.
Дева
Звезды рекомендуют "заморозить" инициативы на работе. Ваши самоотверженность и трудолюбие останутся незамеченными на этой неделе. Внимательно прислушиваясь к себе, сможете поймать себя на негативных реакциях и понять причины своих проблем и неудач.
- Любовь. Следует быть осторожными с новыми знакомствами.
- Здоровье. Пора уделить внимание иммунитету. Сопротивляемость организма ослаблена, и ощущается упадок сил.
- Финансы. Крупные покупки лучше планировать без спешки и суеты.
Весы
Многим представителям знака в начале недели будут мешать мечтательность и рассеянность. Вы должны постоянно контролировать себя, пытаясь сконцентрироваться для проявления необходимой активности. Светила не советуют привлекать для решения проблем помощников.
- Любовь. Не провоцируйте ссоры и не принимайте поспешных решений.
- Здоровье. Период подходит для очищения организма, устраивайте разгрузочные дни.
- Финансы. В этой сфере у многих период затишья и стабильности.
Скорпион
Начинается непростой период. Семейное недопонимание может неприятно сказаться на общей эмоциональной обстановке в доме. Не стоит сжигать мосты, которые были некогда построены с такой любовью и теплом, а также спешить с окончательными выводами.
- Любовь. Только совместные усилия могут сделать чувства устойчивыми к любым испытаниям и невзгодам.
- Здоровье. Полезно потратить свободное время на занятия активными видами спорта, а не на пассивный отдых.
- Финансы. Пусть все идет так, как идет. Скорее всего, придется рассчитывать только на собственные ресурсы.
Стрелец
Рекомендуется ничего радикально не менять и воздержаться от каких-либо поездок. Не стоит также упускать благоприятные возможности для налаживания семейных отношений, особенно с подрастающим поколением. Необходимость дополнительного образования выйдет на первый план.
- Любовь. Этот период обещает преданным сердцам взаимопонимание.
- Здоровье. Регулярные упражнения для мышц пресса и спины скоро дадут ощутимые и видимые результаты.
- Финансы. Велик риск совершить ошибку в документе или подписать невыгодный договор.
Козерог
С осторожностью относитесь к новым деловым предложениям. В сложные жизненные моменты может помочь обращение к эзотерике, которая подскажет, на что способны, каковы ваши место и роль в семье, обществе и мире.
- Любовь. Необходимо следить за словами, чтобы не разрушить гармонию отношений.
- Здоровье. Контролируйте эмоции и ограничьте нагрузки на сердечно-сосудистую систему.
- Финансы. Покупая или продавая недвижимость в этот период, можно столкнуться с обманом.
Водолей
Лучше отказаться от экспериментов с внешностью, не принимать на этой неделе важных решений и не отправляться в дальний путь. Денежная сфера в долгосрочной перспективе напрямую будет зависеть от того, насколько правильные действия предпримете в это время.
- Любовь. Молчание, которое бывает порой золотым, сможет спасти от недоразумений.
- Здоровье. Следите за питанием – возможны проблемы с пищеварительной системой и печенью.
- Финансы. Последствия поспешных решений быстро скажутся на кошельке.
Рыбы
Поступки будут говорить больше, чем слова. Именно необдуманные высказывания могут вызвать неожиданные споры и ссоры с друзьями, перерастающие в серьезные разногласия и, к большому сожалению, разрушающие самую крепкую и многолетнюю дружбу.
- Любовь. С любимыми будут складываться хорошие, надежные отношения.
- Здоровье. При лечении и приеме медикаментов важно соблюдать рекомендованную дозировку.
- Финансы. Временное затишье. По материалам tv.ua.
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