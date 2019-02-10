Что ждет каждый знак зодиака, узнайте в гороскопе на неделю.

Овен

Представители знака встретят эту неделю в приподнятом настроении, что послужит толчком у кого-то к внешнему, а у кого-то и к внутреннему развитию. Дух поиска и авантюр будет витать в воздухе. Ваши действия будут определяться скорее интуицией, чем точным расчетом.

Любовь. Если вы свободны, не стоит торопиться с выбором избранника.

Здоровье. Ощущается прилив энергии и сил.

Финансы. Мудрые советы близкого окружения помогут улучшить финансовое положение.

Телец

Репутация в начале недели может пострадать из-за интриг и ложных обвинений. Не стоит из-за этого сильно переживать, ослаблять самодисциплину и уклоняться от выполнения непосредственных обязанностей. К концу недели все прояснится, и ваш авторитет будет восстановлен.

Любовь. Одиноких ждут новые, но недолгие увлечения.

Здоровье. Благоприятный эффект окажет оздоровительный комплекс, состоящий из массажа и энергетических практик.

Финансы. Следует отказаться от каких-либо рисков на этой неделе.

Близнецы

Проведете проведут неделю в суете, решая мелкие нескончаемые задачи. Многим захочется активно действовать и что-то кому-то постоянно доказывать. Решительность и уверенность в собственной правоте будет сопровождаться вредной для дела безрассудностью.

Любовь. Не стоит пытаться полностью подчинить себе своего партнера.

Здоровье. Некоторым грозит обычная простуда.

Финансы. Этот период не гарантирует стабильности, но головоломок обещает предостаточно.

Рак

Разобраться в себе, своих чувствах и желаниях постарайтесь, опираясь на логику и здравомыслие. Но не переоценивайте собственные силы - действуйте с учетом подсказок вашей прекрасной природной интуиции.

Любовь. Страсти усилятся или вспыхнут заново.

Здоровье. Больше активности и движения. Свободное время лучше посвятить прогулкам на свежем воздухе.

Финансы. Совершать какие-либо крупные операции пока не следует.

Лев

Неделя принесет массу разнообразных событий. Многим представится благоприятный момент, когда можно браться за серьезные и достаточно смелые проекты, в реализации которых спешка неуместна. Следует спокойно, не торопясь, проанализировать новую информацию, прежде чем начинать активно действовать.

Любовь. Не стоит ждать покорности от близких. Неблагоприятный период для заключения брака.

Здоровье. Не подвергайте глаза излишнему перенапряжению и не забывайте о профилактических процедурах.

Финансы. Новые проекты принесут ожидаемые результаты, но чуть позже.

Дева

Звезды рекомендуют "заморозить" инициативы на работе. Ваши самоотверженность и трудолюбие останутся незамеченными на этой неделе. Внимательно прислушиваясь к себе, сможете поймать себя на негативных реакциях и понять причины своих проблем и неудач.

Любовь. Следует быть осторожными с новыми знакомствами.

Здоровье. Пора уделить внимание иммунитету. Сопротивляемость организма ослаблена, и ощущается упадок сил.

Финансы. Крупные покупки лучше планировать без спешки и суеты.

Весы

Многим представителям знака в начале недели будут мешать мечтательность и рассеянность. Вы должны постоянно контролировать себя, пытаясь сконцентрироваться для проявления необходимой активности. Светила не советуют привлекать для решения проблем помощников.

Любовь. Не провоцируйте ссоры и не принимайте поспешных решений.

Здоровье. Период подходит для очищения организма, устраивайте разгрузочные дни.

Финансы. В этой сфере у многих период затишья и стабильности.

Скорпион

Начинается непростой период. Семейное недопонимание может неприятно сказаться на общей эмоциональной обстановке в доме. Не стоит сжигать мосты, которые были некогда построены с такой любовью и теплом, а также спешить с окончательными выводами.

Любовь. Только совместные усилия могут сделать чувства устойчивыми к любым испытаниям и невзгодам.

Здоровье. Полезно потратить свободное время на занятия активными видами спорта, а не на пассивный отдых.

Финансы. Пусть все идет так, как идет. Скорее всего, придется рассчитывать только на собственные ресурсы.

Стрелец

Рекомендуется ничего радикально не менять и воздержаться от каких-либо поездок. Не стоит также упускать благоприятные возможности для налаживания семейных отношений, особенно с подрастающим поколением. Необходимость дополнительного образования выйдет на первый план.

Любовь. Этот период обещает преданным сердцам взаимопонимание.

Здоровье. Регулярные упражнения для мышц пресса и спины скоро дадут ощутимые и видимые результаты.

Финансы. Велик риск совершить ошибку в документе или подписать невыгодный договор.

Козерог

С осторожностью относитесь к новым деловым предложениям. В сложные жизненные моменты может помочь обращение к эзотерике, которая подскажет, на что способны, каковы ваши место и роль в семье, обществе и мире.

Любовь. Необходимо следить за словами, чтобы не разрушить гармонию отношений.

Здоровье. Контролируйте эмоции и ограничьте нагрузки на сердечно-сосудистую систему.

Финансы. Покупая или продавая недвижимость в этот период, можно столкнуться с обманом.

Водолей

Лучше отказаться от экспериментов с внешностью, не принимать на этой неделе важных решений и не отправляться в дальний путь. Денежная сфера в долгосрочной перспективе напрямую будет зависеть от того, насколько правильные действия предпримете в это время.

Любовь. Молчание, которое бывает порой золотым, сможет спасти от недоразумений.

Здоровье. Следите за питанием – возможны проблемы с пищеварительной системой и печенью.

Финансы. Последствия поспешных решений быстро скажутся на кошельке.

Рыбы

Поступки будут говорить больше, чем слова. Именно необдуманные высказывания могут вызвать неожиданные споры и ссоры с друзьями, перерастающие в серьезные разногласия и, к большому сожалению, разрушающие самую крепкую и многолетнюю дружбу.

Любовь. С любимыми будут складываться хорошие, надежные отношения.

Здоровье. При лечении и приеме медикаментов важно соблюдать рекомендованную дозировку.

Финансы. Временное затишье. По материалам tv.ua.

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