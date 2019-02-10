В Китае ночью в воскресенье, 10 февраля, произошло масштабное ДТП с участием 23 автомобилей. В результате аварии погибли, по меньшей мере, пять человек, сообщает "Корреспондент".

"Пять человек погибли в результате ДТП с участием 23 автомобилей на шоссе в центральном Китае", - говорится в сообщении.

Указано, что авария произошла после 5:00 в воскресенье около города Аньцзи в провинции Аньхой.

На данный момент в полиции еще не выяснили причины аварии, но указывают на погодные условия - дождь, снег, заносы на дорогах.

Ранее сообщалось о ДТП под Киевом. Водитель насмерть сбил пешехода и скрылся.