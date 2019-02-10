5 трупов и 23 разбитых авто: в Китае произошло масштабное ДТП [ Редактировать ]
В Китае ночью в воскресенье, 10 февраля, произошло масштабное ДТП с участием 23 автомобилей. В результате аварии погибли, по меньшей мере, пять человек, сообщает "Корреспондент".
"Пять человек погибли в результате ДТП с участием 23 автомобилей на шоссе в центральном Китае", - говорится в сообщении.
Указано, что авария произошла после 5:00 в воскресенье около города Аньцзи в провинции Аньхой.
На данный момент в полиции еще не выяснили причины аварии, но указывают на погодные условия - дождь, снег, заносы на дорогах.
Ранее сообщалось о ДТП под Киевом. Водитель насмерть сбил пешехода и скрылся.
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