Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не станет отказываться от ядерного оружия, если Россия и КНР не сделают этого, пишет "Интерфакс-Украина".

"Целью НАТО является мир без ядерного оружия, но если мы откажемся от ядерного оружия, если Россия и Китай сохранят свой арсенал, мир не станет более безопасным местом", - заявил Столтенберг.

Ранее Верховная Рада Украины закрепила в Конституции курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО.