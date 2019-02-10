В НАТО навали условие отказа от ядерного оружия [ Редактировать ]
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не станет отказываться от ядерного оружия, если Россия и КНР не сделают этого, пишет "Интерфакс-Украина".
"Целью НАТО является мир без ядерного оружия, но если мы откажемся от ядерного оружия, если Россия и Китай сохранят свой арсенал, мир не станет более безопасным местом", - заявил Столтенберг.
Ранее Верховная Рада Украины закрепила в Конституции курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО.
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