Задержание активистов в Киеве: полицейским грозит заключение [ Редактировать ]
Полицейским, которые превысили свои служебные полномочия во время задержания активистов в Киеве, грозит до 8 лет тюремного заключения. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции города Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент "РБК-Украина".
Он отметил, что полицейским будет объявлено о подозрении.
"Мы смотрим: там первая или вторая часть. Это от 3 до 8 лет. Когда будет обоснованное подозрение - материалами следствия, видеодоказательствами, возможно, и экспертизами, им может грозить до 8 лет. Это требование статьи 365 (Превышение власти или служебных полномочий, - ред.)", - сообщил Крищенко.
По его словам, активистам, которые были задержаны во время столкновений в Подольском райуправлении полиции, после выдвижения подозрения может грозить до 7 лет тюрьмы.
"Статья 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа, - ред.), за нападение на полицейских, там до 5-ти лет. Это нарушителям. 296 статья (Хулиганство, - ред.) часть четвертая - это до 7 лет. То есть, полицейским - до 8 лет, активистам - до 7-ми лет", - добавил Крищенко.
По словам Крищенко, полиция сможет сообщить ранее задержанным активистам на Контрактовой площади, о подозрении только после того, как материалы будут изучены следователями. Из-за недостаточности доказательств в совершении лицами указанного уголовного правонарушения активистам были вынесены постановления об освобождении.
Напомним, группа активистов была задержаны 9 февраля.
по теме
Ушла и не вернулась: в Киеве загадочно исчезла девочка-подросток
Родственники просят помочь в поисках
Под Киевом водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
По предварительной информации, микроавтобус ехал со стороны Чернигова в направлении Броваров
Женщина подливала снотворное в алкоголь и грабила знакомых
По месту жительства подозреваемого полицейские провели неотложный обыск
В Киево-Печерской Лавре пропали 10 культурных ценностей
Сотрудники Службы Безопасности Украины открыли уголовное дело
Семейный бизнес: мать с дочерью заработали миллионы на фальшивых путевках
Помещение для туристического агентства они арендовали в торговом центре