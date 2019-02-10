На юге Ирана, на острове Кешм в Персидском заливе, в воскресенье, 10 февраля, произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом со ссылкой на Центр сейсмологической службы при Тегеранском институте геофизики сообщает издание Анадолу.

По данным службы, очаг землетрясения находится на глубине 10 км. Подземные толчки были зафиксированы в 14:24 по местному времени.

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Кроме того, недавно на границе Казахстана и Китая произошло сильное землетрясение.