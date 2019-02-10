Антиурядові протести прокотилися низкою європейських країн цими вихідними. Тисячі людей вийшли на головні площі Мадрида, Рима, Белграда. Як і чому протестували - про це у матеріалі Олени Абрамович.

На протести щосуботи, як на роботу, серби ходять уже третій місяць поспіль. І кількість учасників демонстрацій тільки зростає.

Підкинув хмизу у багаття сам президент, проти якого й протестують, коли сказав, що не піде на поступки, хай навіть 5 мільйонів на вулиці вийде. Тепер демонстранти озброїлися гаслом "я один із 5 мільйонів" і продовжують вимагати відставки Александра Вучича та керівної партії. Їх звинувачують в утисках медіа та опозиційних сил.

"Я хочу, щоби змінилася влада. Бо вони безнадійні, вони привели країну в темряву. Сумно, але тільки ці демонстрації дають хоч трошки надії".

"Гадаю, Сербія просто спорожніє, якщо ми не досягнемо своєї мети. Тут просто не залишиться молоді".

А в Мадриді протест уперше за довгий час. Там у неділю правоцентристські політичні сили вивели на вулиці тисячі обурених політикою прем'єра Педро Санчеса. Він у вівторок запропонував перемовини з Барселоною, аби зменшити напругу у відносинах із каталонцями. Іспанці сприйняли це як зраду.

"У партії соціалістів - найгірші результати в історії. І що ми маємо - особа, яка отримала ці результати, наразі керує урядом і ухвалює найважливіші в історії Іспанії рішення. Тому ми вимагаємо перевиборів".

"Ми хочемо аби влада не йшла на поступки каталонським сепаратистам, щоби закон та конституція виконувались".

У Римі людей на вулиці вивели профспілки. Зібралася найбільша за останні 4 роки демонстрація - близько 200 тисяч протестувальників. Як виявилось, анонсовані урядом цього тижня 780 євро базового доходу для безробітних та малозабезпечених - багатьох роздратували. Демонстранти кажуть: влада відірвалася від реальності.

"Звісно, допомога - це важливо, особливо для людей, які залишилися без доходу. Але економічне зростання значно важливіше, бо без нього не буде роботи, а без роботи немає гідності".

"Урядові заходи не створять робочих місць. Італія потребує інвестицій в інфраструктуру, дослідження та інновацій, аби бути конкурентоспроможною на світових ринках і забезпечити усіх робочими місцями".

Про провальність італійського бюджету раніше попереджали і в ЄС. У Брюсселі до останнього не погоджувалися затверджувати документ, який передбачав неприйнятно високий дефіцит. А після виходу офіційної статистики про чергове зниження ВВП країни, профспілки вирішили, що час виводити людей на протест.