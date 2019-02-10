Скасувати рішення про підвищення тарифів на проїзд вимагають харків'яни. З плакатами в руках вони вийшли на центральну площу міста. Що робитимуть далі - у сюжеті Світлани Шекери.

Харків'яни, які виходять з метро, кажуть, за п'ять днів, відколи проїзд у підземці здорожчав майже вдвічі, з 5 одразу до 8 гривень, відчули це на своїх кишенях.

"Тяжело. Конечно, это существенно. Сейчас каждая копейка существенна", - говорить Олена, жителька Харкова.

Ця жінка написала плакати - і прийшла на площу. Підрахувала - відтепер родина з чотирьох осіб витрачатиме на проїзд майже чотири тисячі гривень на місяць. Жінка обурена: міська влада не показала людям прозорих розрахунків.

"Можно повышать тариф до бесконечности. Но если этот тариф не оправдан и никак не контролируется никем, то это просто ну повышение тарифа в бездонную бочку", - говорить Лариса, жителька Харкова.

Харків'яни роздратовані - не бачать у роботі міськелектротрансу ні комфорту, ні розвитку. Тому й не розуміють, за що платять.

"У Києві метро 8 грн коштує, теж, як у нас підвисили. Але у Києві вдвічі більше зупинок. І в нас вдвічі менше зупинок, і, наприклад, у Києві кожні 3 роки відкривається зупинка. А у нас немає такої тенденції. і незрозуміло, куди ці кошти уходять", - говорить Костянтин Немічев, громадський активіст.

Активісти впевнені: влада приховує реальні прибутки від реклами у метро. А містянам показує лише збитки.

"У Кернеса есть те коммунальные предприятия, которые он просто не показывает. Предприятия, которые на сегодняшний день зарабатывают деньги. миллионы и сотни миллионов. Это такое предприятие, как КП "Подземный город". На сегодняшний день это предприятие получает деньги за рекламу в вагонах метро, за места, торговые места, которые находятся сегодня в метро", - говорить Дмитро Марінін, громадський активіст, колишній депутат Харківської міськради.

В антикорупційному центрі підрахували - збитки підземки можна компенсувати за рахунок доходів від реклами та прозорих закупівель.

"По нашим подсчетам, порядка 150-200 млн - это потери метрополитена от коррупционной составляющей при закупке товаров и услуг. Да, то, что происходит на тендерах, неиспользование системы "Прозорро", фиктивная конкуренция, свои фирмы подставные и т.д., это еще 150-200 млн. если мы эту сумму сложим, мы увидим, что порядка 300 млн мог бы иметь метрополитен, если бы эти деньги там просто не разворовывались", - говорить Ігор Черняк, заступник голови правління Харківського антикорупційного центру.

Уже наступного тижня активісти оскаржуватимуть нові тарифи у суді. А на час судового розгляду - проситимуть дію нових тарифів призупинити.