У Бельгії чиновниця висловилась некоректно і пішла у відставку. Міністр навколишнього середовища розкритикувала демонстрації проти кліматичних змін, назвавши їх змовою. Після чого втратила крісло. Більше подробиць далі.

"Через 30 років ми усі будемо мігрантами" і "Нам потрібно прокинутися і стати мудрішими" - з такими гаслами і написами на плакатах уже понад місяць на вулиці Брюсселя виходять студенти та школярі. Пропущені пари та уроки, десь догана від школи, а десь - навпаки - похвала. У навчальних закладах поки не знають, як реагувати, а діти продовжуть збиратися десятками тисяч.

"Багато хто каже, що ми просто хочемо прогуляти заняття. Але у нас сьогодні навіть не було уроків, бо вчителі теж пішли. Тож ми тут, бо це важливо. Я не хочу опинитися через 20 років у світі зі зруйнованим кліматом і докоряти собі за бездіяльність".

"Вдома я стежу, аби не лишати увімкненим світло, сортувати сміття, купувати місцеві продукти. Ми також реалізуємо чимало проектів у школі. Усі ці маленькі кроки, сподіваюсь, допоможуть покращити ситуацію".

Після відкритого листа бельгійських вчених наприкінці січня на вулиці вийшли 35 тисяч студентів та дорослих. У зверненні науковці наполягли: технологія скорочення викидів двоокису вуглецю вже існує, але політикам не вистачає мужності вжити справжніх структурних заходів.

Міністр навколишнього середовища Бельгії відреагувала на такі закиди звинуваченнями у змові. Заявила: навіть має підтвердження від спецслужб, що еко-демонстрації - результат зговору. Та після обурення громади та однопартійців зізналася: спецслужби нічого їй не казали. І зі слізьми на очах пішла у відставку.

"Я справді була не згодна з кліматичним маршем, хочу вибачитися перед батьками і школами, я винна перед ними", - каже Жоке Шовліге, міністр навколишнього середовища Бельгії.

Після відставки міністра у вівторок, бельгійська молодь дещо втихомирилася. Тим часом протести перекинулися на сусідні Нідерланди. До Гааги з'їхались кілька тисяч студентів - з тими самими вимогами до уряду - вжити заходів аби врятувати планету від кліматичних змін.