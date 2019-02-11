На Донбасі після ворожого обстрілу зник український військовий [ Редактировать ]
На Донбасі після ворожого обстрілу зник український військовий. Про це повідомили в прес-службі 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади "Закарпатський Легіон". За їхніми словами, через контузію армієць, імовірно, втратив орієнтування на місцевості та покинув спостережний пост у напрямку ворожих позицій. Військові припускають, що чоловіка могли взяти в полон.
по теме
Бойовики застосували на Донбасі важку артилерію
Поблизу Гнутового бойовики атакували з мінометів 82 калібру, а неподалік Красногорівки та Світлодарська били зі стрілецької зброї
На Донбасі не припиняються ворожі обстріли
Поблизу Троїцького російські найманці застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 та 82 міліметри
На Донбасі активізувалися диверсанти бойовиків
Провокації бойовиків на Донбасі стають дедалі зухвалішими - окупанти планують диверсії та намагаються знайти слабкі місця в нашій обороні
На Донбасі загинув український військовий
Українські армійці зазнали втрат на Сході - один боєць загинув, одного поранено
Бойовики застосували на Донбасі великокаліберну зброю
Ворожим вогнем накрило позиції поблизу населених пунктів Новолуганське, Опитне та Хутір Вільний