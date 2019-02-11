На Донбасі після ворожого обстрілу зник український військовий. Про це повідомили в прес-службі 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади "Закарпатський Легіон". За їхніми словами, через контузію армієць, імовірно, втратив орієнтування на місцевості та покинув спостережний пост у напрямку ворожих позицій. Військові припускають, що чоловіка могли взяти в полон.