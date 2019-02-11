В український Нацполіції прокоментували бійку з протестувальниками та затримання членів організації "С-14".

Нагадаємо, інцидент стався в суботу на столичній Контрактовій площі, під час акції "Хто замовив Катерину Ганзюк?". За словами правоохоронців, серед учасників вони виявили групу осіб із зеленкою, газовими балончиками та ножами. Десятьох молодиків - доставили у відділок. Пізніше їх відпустили, але хлопці відмовилися йти і викликали підмогу.

В приміщенні поліції активісти влаштовували провокації. Поліція затримала кілька десятків людей і вилучила у них зброю. Один з правоохоронців крикнув у бік активістів "Бандеро, лягай!" За це керівництво Нацполіції вибачилося. А в генеральній прокуратурі вже готують цьому поліцейському підозру - повідомив Юрій Луценко.

"Вони почали захоплювати чергову часину таким чином, щоб виламувати двері і намагатися пройти до чергової частини, а також о приміщення управління поліції. Поліцейськими було зроблено кордон, і після чого група підтримки почала наносити удари. Зараз оглядаються камери відео спостереження, опитуються свідки, було вилучено багато зброї, це ножі, слоьзогінні газові балончики а також зброя", - повідомив Владислав Іщенко, голова подільського управління поліції.

"По діям працівників поліції порушено кримінальне впровадежння за статтею пе6ревищення влади або службових повноважень, проводиться слідство. По образливому вигуку, який допустив наш керівник, я особисто як начальник поліції, хочу вибачитися перед суспільством за дії цього працівника. Я особисто, в силу свого переконання, вважаю це неприпустимими", - наголосив Андрій Крищенко, керівник головного управління Національної поліції в Києві.