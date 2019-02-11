Под Киевом водитель маршрутки №716 вытолкал из салона подростка, спросившего о льготах. У парня было удостоверение, дающее право на такой проезд. Однако водитель утверждал, что это место уже занято, пишет один из пользователей Instagram.

"Парень спросил, можно ли проехать по льготному в 716 (инвалидное, или что-то в этом роде). А этот водила начал его физически выталкивать, ругаться, еще и задел маленького ребенка", - говорится в сообщении.

Очевидцы записали номер маршрутки - АА 9162 ОК. Кроме того, инцидент попал на видео. На нем видно, как водитель выталкивает подростка.

"Сынок, на выход! Убирайся отсюда! Ну ты посмотри на него!" - говорит водитель.

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