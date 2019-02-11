Водитель силой вытолкнул подростка из маршрутки (видео) [ Редактировать ]
Под Киевом водитель маршрутки №716 вытолкал из салона подростка, спросившего о льготах. У парня было удостоверение, дающее право на такой проезд. Однако водитель утверждал, что это место уже занято, пишет один из пользователей Instagram.
"Парень спросил, можно ли проехать по льготному в 716 (инвалидное, или что-то в этом роде). А этот водила начал его физически выталкивать, ругаться, еще и задел маленького ребенка", - говорится в сообщении.
Очевидцы записали номер маршрутки - АА 9162 ОК. Кроме того, инцидент попал на видео. На нем видно, как водитель выталкивает подростка.
"Сынок, на выход! Убирайся отсюда! Ну ты посмотри на него!" - говорит водитель.
Що робити з такими маршрутчиками❓ . Хлопець запитав, чи можна проїхати по пільговому в 716 (інвалідське, чи щось в такому роді), а цей воділа почав його фізично виштовхувати, лаятися, ще й задів маленьку дитину😡 . Як би ви діяли? Які дії є прийнятними, законними й справедливими? . @security_department_ @sergguliev . Номер маршрутки - АА 9162 ОК . #містодуховностіідобра #гулі_вишня #вишневий_голубчик #вишневе #крюківщина #софіївська_борщагівка #ясвишни #святопетрівське #гатне #guli_vyshnya
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