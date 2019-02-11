В Киеве на мосту авто снесло ограждение и перевернулось (фото) [ Редактировать ]
В воскресенье вечером, 10 февраля, в Киеве на съезде с моста Метро Volkswagen Touareg снес ограждение, вылетел на встречную полосу и перевернулся. Об этом пишет "Информатор".
Также участником ДТП стала Suzuki Vitara, которая ехала по мосту и не успела остановиться.
Авария случилась около 21:00.
Volkswagen Touareg не успел остановиться перед сужением дороги из-за ремонтных работ. В результате транспортное средство протаранило припаркованный прицеп, вылетело на встречную полосу и перевернулось.
В это время ему навстречу двигалась Suzuki Vitara. Водитель не успел затормозить, и Touareg повредил капот Suzuki.
В результате этой аварии никто не пострадал. Движение по мосту Метро в обе стороны было перекрыто. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее мы писали о том, что в Киеве водитель Uber устроил крупное ДТП.
по теме
ДТП у Києві: загинула жінка-водій
За словами водіїв, що зупинилися надати допомогу, винуватець ДТП був не при тямі, імовірно, під дією наркотиків
В центре Николаева депутат попал в жуткую аварию (фото)
В Николаеве, 10 февраля, произошло жуткое ДТП, в ходе которого столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и Renault Logan
В Киеве водитель Uber устроил крупное ДТП (фото)
В Киеве на пересечении улиц Вячеслава Черновола и Златоустовской произошло ДТП с пострадавшими
В центре Киева авто влетело в ресторан (фото)
В Киеве на улице Льва Толстого в субботу, 9 февраля, Renault Megane вылетел на тротуар и въехал в террасу ресторана
В Киеве пьяный водитель Lanos влетел под фуру
В Киеве по адресу проспект Академика Глушкова, 16, произошло ДТП с пострадавшими