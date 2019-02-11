Їх не зупинив ні холод, ні сніг, ні слизька траса

Їх не зупинив ні холод, ні сніг, ні слизька траса. Напередодні в Києві сотні пар долучилися до забігу з нагоди Дня всіх закоханих. Чи зміцнили стосунки кілька спільних кілометрів - з'ясовувала Катерина Сривкова.

Яскравий одяг, теплі усмішки та кохана людина поруч. Із таким набором - жоден холод не страшний.

"Когда бегаешь, не холодно. Наоборот, свежий воздух - это совершенно другие эмоции. И очень часто зимой даже легче бегать, чем летом", - говорять Наталія та Олексій, учасники забігу.

"Это весело, это интересно, это спортивно и это вместе".

"Три, два, один, погнали!"

Ідея пробігу до дня святого Валентина - не нова, та цьогоріч організатори особливо подбали про приємні деталі.

"Это, конечно же, любовь, спорт и знакомства. 20 пар бегут эстафету в 3 километра дистанция, и 6 километров - это дистанция индивидуальная. Получает каждый на финише вот такую замечательную медаль", - говорить Алла Цимбаленко, співорганізатор забігу Love Run.

"Передавай, передай дівчинці!"

Проте дістатися фінішу виявилося не так і просто.

"Траса дуже слизька. Насправді ми відчули - зараз дуже складно бігти, бо кросівки не пристосовані до того, щоб бігти по снігу. І ти біжиш, сніг притрусив трохи лід, і ти навіть не розумієш, де безпечно ступати, щоб, власне, не впасти", - говорить Тетяна, учасниця забігу.

Саме спорт поєднав Аню та Влада. Ці двоє - досвідчені бігуни. На дистанцію Love Run виходять разом вже третій рік поспіль. Тож уже добре знають, як долати крижану трасу.

"Традиція, можна сказати. - Да, да. В нас є спеціальне взуття для орієнтування, для трейлів - нас це виручило. Головне, отримали задоволення", - говорять Аня та Влад, учасники забігу.

Сьюзен приїхала з американського штату Кентукі, щоб учителювати в Україні. Її улюблениця - мальтійська болонка на ім'я Біллі вочевидь закохана у біг, тож вони - на старті теж разом.

"Біллі дуже любить бігати, майже без упину. Зазвичай ми бігаємо разом. Тож сьогодні для цього є чудова нагода", - говорить Сьюзен, учасниця забігу.

Цей забіг уже став традиційним - його провели вчетверте. Цьогоріч фініш перетнули майже три сотні бігунів.