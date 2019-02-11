Love Run: в Україні масовими забігами відзначають День закоханих [ Редактировать ]
Їх не зупинив ні холод, ні сніг, ні слизька траса. Напередодні в Києві сотні пар долучилися до забігу з нагоди Дня всіх закоханих. Чи зміцнили стосунки кілька спільних кілометрів - з'ясовувала Катерина Сривкова.
Яскравий одяг, теплі усмішки та кохана людина поруч. Із таким набором - жоден холод не страшний.
"Когда бегаешь, не холодно. Наоборот, свежий воздух - это совершенно другие эмоции. И очень часто зимой даже легче бегать, чем летом", - говорять Наталія та Олексій, учасники забігу.
"Это весело, это интересно, это спортивно и это вместе".
"Три, два, один, погнали!"
Ідея пробігу до дня святого Валентина - не нова, та цьогоріч організатори особливо подбали про приємні деталі.
"Это, конечно же, любовь, спорт и знакомства. 20 пар бегут эстафету в 3 километра дистанция, и 6 километров - это дистанция индивидуальная. Получает каждый на финише вот такую замечательную медаль", - говорить Алла Цимбаленко, співорганізатор забігу Love Run.
"Передавай, передай дівчинці!"
Проте дістатися фінішу виявилося не так і просто.
"Траса дуже слизька. Насправді ми відчули - зараз дуже складно бігти, бо кросівки не пристосовані до того, щоб бігти по снігу. І ти біжиш, сніг притрусив трохи лід, і ти навіть не розумієш, де безпечно ступати, щоб, власне, не впасти", - говорить Тетяна, учасниця забігу.
Саме спорт поєднав Аню та Влада. Ці двоє - досвідчені бігуни. На дистанцію Love Run виходять разом вже третій рік поспіль. Тож уже добре знають, як долати крижану трасу.
"Традиція, можна сказати. - Да, да. В нас є спеціальне взуття для орієнтування, для трейлів - нас це виручило. Головне, отримали задоволення", - говорять Аня та Влад, учасники забігу.
Сьюзен приїхала з американського штату Кентукі, щоб учителювати в Україні. Її улюблениця - мальтійська болонка на ім'я Біллі вочевидь закохана у біг, тож вони - на старті теж разом.
"Біллі дуже любить бігати, майже без упину. Зазвичай ми бігаємо разом. Тож сьогодні для цього є чудова нагода", - говорить Сьюзен, учасниця забігу.
Цей забіг уже став традиційним - його провели вчетверте. Цьогоріч фініш перетнули майже три сотні бігунів.
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