На період передвиборчої кампанії в Україні правоохоронці посилять заходи безпеки. Протягом тижня уже зареєстровано 350 заяв про порушення, пов'язані з перегонами. Відкрито понад два десятки кримінальних проваджень. В МВС заявляють - одне з головних завдань для поліцейських - запобігти застосуванню вогнепальної, холодної та хімічної зброї. Задля цього планують влаштовувати масові перевірки, а за потреби - залучати резервні спецпідрозділи.

"Заходи безпеки це те на що ми будемо звертати увагу не дивлячись на будь яку ситуацію. Ми не допустимо, аби проносилась вогнепальна та холодна зброя, хімічні речовини. Не будемо забувати в якому стані знаходиться наша держава і не будемо забувати про заходи пов'язані з терористичною загрозою", - наголосив Сергій Яровий, перший заступник міністра внутрішніх справ України.