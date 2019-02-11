У Стокгольмі вибухнув житловий будинок [ Редактировать ]
Щонайменше одна людина загинула внаслідок вибуху в передмісті Стокгольма. Рвонуло в житловому будинку. Причину інциденту поліція поки що не встановила, та версію теракту вже відкинули.
За інформацією місцевих ЗМІ, загиблий намагався закласти вибухівку в будинок. Але зрештою, підірвався сам. Мешканців сусідніх будівель евакуювали.
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