В Харьковской области у мужчины изъяли боеприпасы и наркотики [ Редактировать ]
32-летний житель поселка Боровая Харьковской области хранил опасные вещества в хозяйственных постройках. Сообщается, что мужчина нашел взрывоопасные предметы в огороде, а наркотики хранил для собственного употребления. Об этом в воскресенье, 10 февраля, сообщила пресс-служба полиции области.
Оперативники Боровского отделения полиции обнаружили в доме злоумышленника корпус гранаты РГД-5 и гранатомет РПГ-23, охотничье ружье ИЖ-27, а также один патрон к нарезному оружию калибра 9, 3 мм. Кроме боеприпасов было изъято кусты растения, похожего на коноплю, и сухое измельченное вещество растительного происхождения общим весом около 30 кг.
Вещественные доказательства были изъяты и направлены на экспертизу. Злоумышленника задержали, он находится в изоляторе временного содержания.
Ранее сообщалось, что школьник жестоко убил учительницу и подростка.
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