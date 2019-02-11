32-летний житель поселка Боровая Харьковской области хранил опасные вещества в хозяйственных постройках. Сообщается, что мужчина нашел взрывоопасные предметы в огороде, а наркотики хранил для собственного употребления. Об этом в воскресенье, 10 февраля, сообщила пресс-служба полиции области.

Оперативники Боровского отделения полиции обнаружили в доме злоумышленника корпус гранаты РГД-5 и гранатомет РПГ-23, охотничье ружье ИЖ-27, а также один патрон к нарезному оружию калибра 9, 3 мм. Кроме боеприпасов было изъято кусты растения, похожего на коноплю, и сухое измельченное вещество растительного происхождения общим весом около 30 кг.

Вещественные доказательства были изъяты и направлены на экспертизу. Злоумышленника задержали, он находится в изоляторе временного содержания.

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