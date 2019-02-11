Курс доллара вырос в обменниках 11 февраля [ Редактировать ]
В понедельник, 11 февраля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 8 февраля на 17,15 коп. до 27,3209 Uah/Usd, курс покупки - на 10,07 коп. до 26,9316 Uah/Usd. Об этом сообщает BIN.ua.
Средний курс покупки евро повысился на 8,49 коп. до 30,4575 Uah/Eur, курс продажи повысился на 16,19 коп. до 31,0913 Uah/Eur.
Ранее мы писали о том, что курс криптовалюты в свою очередь вырос.
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