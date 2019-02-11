В понедельник, 11 февраля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 8 февраля на 17,15 коп. до 27,3209 Uah/Usd, курс покупки - на 10,07 коп. до 26,9316 Uah/Usd. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 8,49 коп. до 30,4575 Uah/Eur, курс продажи повысился на 16,19 коп. до 31,0913 Uah/Eur.

Ранее мы писали о том, что курс криптовалюты в свою очередь вырос.