Победители "Грэмми-2019": триумф Леди Гаги и Лопес на рояле (фото, видео) [ Редактировать ]
В Лос-Анджелесе прошла 61-я торжественная церемония вручения музыкальной премии Американской академии (Грэмми-2019). В 84 различных категориях вручались награды представителям музыкальной сферы.
"Грэмми" является одной из важнейших и самых престижных премий мира в сфере музыки и шоу-бизнеса.
Традиционно, ключевыми категориями считаются "альбом года", "запись года", "песня года" и "лучший новый исполнитель".
Список основных призеров "Грэмми-2019":
- Лучший новый артист - Дуа Липа.
- Песня года - This Is America - Дональд Гловер (Childish Gambino). Кстати, Гловер стал победителем также в номинациях "лучшая запись", "лучший клип" и "лучшее рэп-исполнение". При этом на церемонию он не явился.
- Альбом года: GoldenHour- Кейси Масгрейвс. Этот же альбом признан лучшим в стиле кантри.
- Лучший вокальный альбом в стиле поп: Sweetener- Ариана Гранде.
- Лучшее соло-исполнение в стиле поп: Joanne(WhereDoYouThinkYou'reGoin'?) - Леди Гага.
- Лучшая танцевальная запись: Electricity- SilkCityи Дуа Липа с Diploи Марком Ронсоном.
- Лучший танцевальный/электронный альбом: WomanWorldwide- Justice.
- Лучший инструментальный альбом: одноименный альбом SteveGaddBand.
- Лучшая песня в стиле рок: Masseduction- St. Vincent.
- Лучшее рок-исполнение: WhenBadGoesGood- Крис Корнелл (премию вокалисту Soundgardenвручили посмертно).
- Лучшее "металлическое" исполнение: Electric Messiah - High On Fire.
- Лучший рок-альбом: From the Fires - Greta Van Fleet.
- Лучший альтернативный альбом - Colors- Beck.
- Лучшая песня для кино и телевидения: Shallow- Леди Гага и Брэдли Купер (фильм "Звезда родилась"). Эта же композиция стала победителем в номинации "лучший поп-дуэт".
- Продюсер года: Фарелл Уильямс.
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