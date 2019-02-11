В Лос-Анджелесе прошла 61-я торжественная церемония вручения музыкальной премии Американской академии (Грэмми-2019). В 84 различных категориях вручались награды представителям музыкальной сферы.

"Грэмми" является одной из важнейших и самых престижных премий мира в сфере музыки и шоу-бизнеса.

Традиционно, ключевыми категориями считаются "альбом года", "запись года", "песня года" и "лучший новый исполнитель".

Список основных призеров "Грэмми-2019":

Лучший новый артист - Дуа Липа.

Песня года - This Is America - Дональд Гловер (Childish Gambino). Кстати, Гловер стал победителем также в номинациях "лучшая запись", "лучший клип" и "лучшее рэп-исполнение". При этом на церемонию он не явился.

Альбом года: GoldenHour- Кейси Масгрейвс. Этот же альбом признан лучшим в стиле кантри.

Лучший вокальный альбом в стиле поп: Sweetener- Ариана Гранде.

Лучшее соло-исполнение в стиле поп: Joanne(WhereDoYouThinkYou'reGoin'?) - Леди Гага.

Лучшая танцевальная запись: Electricity- SilkCityи Дуа Липа с Diploи Марком Ронсоном.

Лучший танцевальный/электронный альбом: WomanWorldwide- Justice.

Лучший инструментальный альбом: одноименный альбом SteveGaddBand.

Лучшая песня в стиле рок: Masseduction- St. Vincent.

Лучшее рок-исполнение: WhenBadGoesGood- Крис Корнелл (премию вокалисту Soundgardenвручили посмертно).

Лучшее "металлическое" исполнение: Electric Messiah - High On Fire.

Лучший рок-альбом: From the Fires - Greta Van Fleet.

Лучший альтернативный альбом - Colors- Beck.

Лучшая песня для кино и телевидения: Shallow- Леди Гага и Брэдли Купер (фильм "Звезда родилась"). Эта же композиция стала победителем в номинации "лучший поп-дуэт".

Продюсер года: Фарелл Уильямс.

Смотрите также, как прошел первый полуфинал национального отбора на "Евровидение", и кто прошел в финал.