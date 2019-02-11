День влюбленных: в Японии запретили дарить подарки [ Редактировать ]
Для многих японок традиция giri choco или "обязательный шоколад" (дарить подарки коллегам и партнерам) стала неподъемной. Женщины вынуждены тратить большие суммы денег на подарки для коллег-мужчин. В 2019 году японки решили отказаться от этой традиции, сообщает The Guardian.
Известно, что около 60% японок планируют покупать шоколад на День святого Валентина для себя, а 56% - порадуют близких. И всего 35% женщин будут покупать подарки для коллег. Для некоторых организаций дарить подарки коллегам на Валентинов день становится запретом.
Ранее сообщалось, что Ницца готовится к фестивалю карикатур.
по теме
14 февраля: идеи подарков на День влюбленных до 250 грн
Кто сказал, что лишь дорогие подарки - символ проявления настоящей любви?
14 февраля: что подарить девушке
До Дня всех влюбленных остается совсем немного время, самое время подумать о подарке для своей второй половинки
Цены на продукты в Украине резко "взлетели"
Главной причиной ускорения инфляции в январе стало подорожание коммунальных услуг - отопления и горячей воды
День святого Валентина: лучшие подарки мужчинам (видео)
Уже придумали, как будете удивлять любимого человека 14 февраля? Мы подготовили для вас подборку с необычными подарками ко Дню всех влюбленных
Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 8 февраля
В пятницу, 8 февраля, розничные цены на бензин и дизельное топливо по сравнению с предыдущим торговым днем изменились