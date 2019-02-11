Для многих японок традиция giri choco или "обязательный шоколад" (дарить подарки коллегам и партнерам) стала неподъемной. Женщины вынуждены тратить большие суммы денег на подарки для коллег-мужчин. В 2019 году японки решили отказаться от этой традиции, сообщает The Guardian.

Известно, что около 60% японок планируют покупать шоколад на День святого Валентина для себя, а 56% - порадуют близких. И всего 35% женщин будут покупать подарки для коллег. Для некоторых организаций дарить подарки коллегам на Валентинов день становится запретом.

Ранее сообщалось, что Ницца готовится к фестивалю карикатур.