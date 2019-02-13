Арсен Аваков у Вашингтоні презентував мирний план для Донбасу [ Редактировать ]
Мирний план для Донбасу презентував у Вашингтоні Арсен Аваков. Міністр запевняє, на його втілення знадобиться від шести місяців до двох років. Ідея - в тому, щоб повернути одне за іншим маленькі селища на Донбасі в українське правове поле - і провести там вибори.
Аваков переконаний - під тиском нових санкцій Москві доведеться піти на поступки.
"Санкции - Россия говорит - не работают. А я говорю - санкции работают. И когда наступит тот момент исторический, когда можно будет делать шаги вперед, мы должны быть готовы. Вне зависимости от того, выбора у нас - не выборы, какой президент, какой парламент придет - мы должны быть готовы", - заявив Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.
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