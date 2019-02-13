Прокуратура Харьковской области разоблачила интернет магазин, который торговал наркотиками через "закладки". В ходе следствия было установлено, что незаконным бизнесом занимались 7 мужчин, возрастом от 24 до 35 лет. Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

Во время обыска по местам жительства фигурантов были изъяты наркотические и психотропные вещества: героин, амфитамин, "соль" и канабис. Также было обнаружено банковские карты, весы и системный блок, на котором специалисты киберполиции обнаружили материалы с изображениями мест, где спрятаны наркотики.

Пятерым участникам незаконного бизнеса оглашено подозрение в совершении преступлении, предусмотренного частью 2 статьей 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Одного разыскивают, а седьмому готовится подозрение.

Тем временем в Харьковской области у мужчины изъяли боеприпасы и наркотики.