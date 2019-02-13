Мэр запретил собакам лаять [ Редактировать ]
Мэр французского городка Фёкьер запретил местным собакам громко лаять. Поскулить тихонько или тявкнуть разок можно, но только так, чтобы не раздражать соседей, сообщает ВВС.
Начиная с понедельника, хозяевам нарушителей нового правила грозит штраф в 68 евро.
Мэр города Жан-Пьер Эстьен утверждает, что запрет необходим, так как некоторые собаки лают здесь практически круглые сутки и не дают соседям спокойно жить.
Защитники прав животных уже возмущены, но мэр подчеркивает, что ничего личного против собак не имеет и не собирается штрафовать их хозяев каждый раз, когда их питомец тявкнет или гавкнет.
Запрет был одобрен городским советом, решившим защитить право 1400 жителей Фёкьера на тишину и покой. Нарушители будут штрафоваться, если на них поступят жалобы от соседей.
А все началось с того, что жители городка подписали петицию, умоляя городские власти разобраться с одной из жительниц Фёкьера, в доме которой живут и постоянно лают несколько крупных собак.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке прошла неделя моды собак.
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