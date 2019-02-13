Почему соцсети "убивают" отношения - ответ ученых [ Редактировать ]
Зависимость от социальных сетей может пагубно сказаться на отношениях. Главная опасность в том, что с приходом технологий изменить партнеру стало легче.
Журнал Social Science Computer Review опубликовал исследование, где пары добровольцев поделились на две группы: в первую вошли пары с серьезными намерениями по отношению друг к другу (330 человек), а во вторую - те, кто считал свои отношения интрижкой (248 человек).
На вопрос исследователей, есть ли среди онлайн-друзей кто-то, с кем возможны серьезные отношения, показатели в обеих группах стали почти одинаковыми. Ученые сообщают, что знакомства в интернете грозят расставаниям вне зависимости от отношений партнеров.
Возраст не важен, отмечают исследователи. Также сообщается, что чем больше времени человек проводит в интернете, тем больше вероятность того, что он предаст.
Ранее сообщалось, что Леся Никитюк разошлась с женихом.
по теме
"Троянский конь" против рака: ученые создали революционное лекарство
У четверти исследуемых, которых считали неизлечимыми, наблюдается замедление или прекращение роста опухоли
Под толщей льда нашли огромный ударный кратер (видео)
"Воронка" расположена под ледяной толщей на глубине около 1,5 км.
Какие пищевые привычки "убивают" организм
Некоторые пищевые привычки сильно повышают риск стать жертвой одного из тяжелых заболеваний
Победа над раком: ученые создали новое лекарство
Ученые готовят широкомасштабные клинические исследования
Боец MMA станет донором головного мозга
Звезда UFC Вандерлей Силва станет донором головного мозга