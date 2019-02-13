Зависимость от социальных сетей может пагубно сказаться на отношениях. Главная опасность в том, что с приходом технологий изменить партнеру стало легче.

Журнал Social Science Computer Review опубликовал исследование, где пары добровольцев поделились на две группы: в первую вошли пары с серьезными намерениями по отношению друг к другу (330 человек), а во вторую - те, кто считал свои отношения интрижкой (248 человек).

На вопрос исследователей, есть ли среди онлайн-друзей кто-то, с кем возможны серьезные отношения, показатели в обеих группах стали почти одинаковыми. Ученые сообщают, что знакомства в интернете грозят расставаниям вне зависимости от отношений партнеров.

Возраст не важен, отмечают исследователи. Также сообщается, что чем больше времени человек проводит в интернете, тем больше вероятность того, что он предаст.

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