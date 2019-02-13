Переговоры в Минске: Геращенко рассказала о результатах [ Редактировать ]
В среду, 13 февраля, прошла встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Украина в очередной раз призвала Россию прийти к согласию относительно обмена заложниками. Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
Украинские представители в ТКГ и всех группах отметили, что во время дебатов в Совбезе Россию назвали агрессором и оккупантом и положили на нее полную ответственность за невыполнение Минских соглашений, нарушение режима тишины, блокирование гуманитарных и вопросов безопасности и освобождения заложников.
"Относительно заложников. На ТКГ мы повторить требование - немедленное освобождение военнопленных моряков без всяких предусловий", - говорится в сообщении.
Геращенко отметила, что Украина также готова передать трех россиян из списка 25 российским консулам в обмен на наших военных, что 4 года удерживают в Донецке - C. Глондаря, В. Коринькова, Б. Пантюшенка, но и на это Россия не дает согласия.
"Обратились к Послу Фришу с призывом немедленно посетить заложников на оккупированных территориях и приложить все усилия, чтобы наладить систематическую передачу писем и возможность звонить родным. Надеюсь, в скором времени такой визит в Луганск произойдет.", - добавила Геращенко.
Кроме того, Украина готовится к переговорам с Британией.
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