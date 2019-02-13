Каждый из нас сталкивался с ситуация, когда глаза словно "горят". В народных приметах такому событию есть толкование, пишет sueveriya.ru.

Ощущение это довольно неприятное. А толкования здесь два.

Первое гласит: у кого глаза горят, о том сплетники говорят. А второе - о том, что на вас может быть порча.

Чтобы обойти проблемы стороной, народные приметы говорят:

Если глаз зудит, дергается или горит, потрите его, взглянув на молодую луну в полночь.

Ранее мы писали о приметах о зевании. А также, к чему горят щеки, к чему чешется правая ладонь, а к чему - левая. А еще читайте, к чему дергается глаз.