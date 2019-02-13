"Горят" глаза: о чем говорит примета [ Редактировать ]
Каждый из нас сталкивался с ситуация, когда глаза словно "горят". В народных приметах такому событию есть толкование, пишет sueveriya.ru.
Ощущение это довольно неприятное. А толкования здесь два.
Первое гласит: у кого глаза горят, о том сплетники говорят. А второе - о том, что на вас может быть порча.
Чтобы обойти проблемы стороной, народные приметы говорят:
Если глаз зудит, дергается или горит, потрите его, взглянув на молодую луну в полночь.
Ранее мы писали о приметах о зевании. А также, к чему горят щеки, к чему чешется правая ладонь, а к чему - левая. А еще читайте, к чему дергается глаз.
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