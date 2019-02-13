Жан, але не Клод. Британський міністр з питань Brexit розпочав свої перші переговори в Європі - з конфузу. З'ясувалося, що він не знає, як звати президента Єврокомісії. Чиновник перейменував Жана-Клода Юнкера перед телекамерами. Що було далі - знає Світлана Чернецька.

Останні два дні британський міністр із питань Brexit Стівен Барклі провів у Євросоюзі. Спочатку відвідав Страсбург, потім Брюссель. Примітно, що це його перший візит до євроустанов. Хоча він очолив міністерство з питань виходу із ЄС ще в листопаді. Багато хто дивується: як так сталося, що в розпал Brexit відповідальний міністр ще навіть не познайомився з партнерами в перемовинах. Відсутність досвіду одразу далася взнаки. У телевізійному інтерв'ю Стівен Барклі перекрутив ім'я президента Єврокомісії.

Це при тому, що Жан-Клод Юнкер - один із головних переговірників щодо Brexit.

"Мій візит ґрунтується на взаємодії, яку прем'єр мала минулого тижня з Жан-Полем Джункером", - заявив Стівен Барклі, міністр Великої Британії з питань Brexit.

Не Пол, а Клод, не Джункер, а Юнкер. Президентом Єврокомісії він став 5 років тому, тож дуже дивно, що британський політик досі не вивчив його імені.

Соцмережі одразу ж вибухнули жартами. На кшталт: "Не дивно, що Тереза Мей три місяці не пускала нового міністра з Brexit до Брюсселя" або ж "Не дуже вдалий початок для Барклі". Не менше жартів лунало і в день призначення Стівена Барклі. Багато людей просто писали: "Хто це?", адже жодних особливих досягнень за плечима політика не було. Барклі - третій міністр із Brexit за останні півроку. Два попередні Девід Девіс та Домінік Рааб звільнилися через незгоду з прем'єром Терезою Мей щодо угоди про розлучення Лондона та Брюсселя. Барклі ще ніяк не відзначився на посаді міністра. А всі головні рішення ухвалює прем'єр.