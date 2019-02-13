Про дієвість санкцій говорив у Вашингтоні і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він зараз із візитом в американській столиці, і на зустрічі з топ-дипломатами в американському Інституті миру представив свій "план малих кроків" для Донбасу.

Міністр каже: його ідея - у "точковому" залученні миротворців, поверненні одного за іншим маленьких населених пунктів на Донбасі в українське правове поле і проведенні там виборів. Для цього потрібна згода Росії, але Аваков переконує - рано чи пізно під тиском санкцій Москва, врешті, піде на поступки.

"Санкции - Россия говорит - не работают. А я говорю - санкции работают. И когда наступит тот момент исторический, когда можно будет делать шаги вперед, мы должны быть готовы. Вне зависимости от того, выбора у нас - не выборы, какой президент, какой парламент придет - мы должны быть готовы", - говорить Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.