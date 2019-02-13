Покинутий усіма. У Черкасах літній чоловік ночував у під'їзді, хоча має власне житло і родину. Історія про людську байдужість і про надію водночас - від наших кореспондентів.

Із повним пакетом продуктів Анатолій шостопал прямує до міського хостелу. Там на нього чекає теж Анатолій. З пенсіонером хлопець познайомився у своєму під'їзді, де той ночував і грівся.

До Черкас Анатолій Кульшан приїхав із Харківської області, де має приватний будинок.

"Ось паспорт ..село Черкаська Лозова ? Да Черкаська Лозова!"

Пенсіонер розповідає, у Черкасах живе родичка, до якої їхав просити притулку. Зізнається, квиток купив на останні гроші, бо тікав від сина.

"Син мене б'є старший, який проживає зі мною, я йому пояснював - говорю, я ж твій батько і, ну як тобі сказать, ти еслі хочеш з ким -то биться, ти вибирай по собі сопєрніка", - говорить Анатолій Кульшан, пенсіонер.

Телефоном сільський дільничний розповів нам, що син Анатолія випиває і конфлікти в їхній родині трапляються часто. Щоправда фактів побиття поліцейський підтвердити не зміг.

"Син з батьком не можуть поділити будинок… Але коли доходить діло до якихось перевірок, я нічого не хочу, мені нічого не потрібно… що з однієї сторони, що з другої сторони", - говорить Олег Близнюк, дільничий інспектор села Черкаська Лозова.

Хлопець намагався прилаштувати дідуся через соцслужби, але марно.

"Перетелефонував до соціальних служб, велику кількість ..але вони порадили звернутись до волонтерських організацій …але воно все пішло колом …телефон за телефоном, номер за номером", - говорить Анатолій Шостопал, житель Черкас.

У мерії кажуть - допомогли б пенсіонерові та центру, в якому б надавали допомогу таким людям - в місті немає.

"Таким напрямком роботи займається організація від серця до серця…відповідно ми з ними співпрацюємо + зараз на 2019 рік близько пів-мільйона буде складати фінансова підтримка", - говорить Олег Гудзенко, директор департаменту соціальної політики Черкаської міської ради.

Ось так виглядає приміщення благодійної організації. Тут так само як у хостелі, але їхній контингент виключно безхатченки, колишні наркозалежні, та люди із кримінальним минулим. Та й вільних місць - зараз немає.

"Ми берем людей, які проходять ресоціалізацію в центрі десь пів-року. Ми по мірі можливості допомагаємо їм відновити документи, реєстрацію", - говорить Олексій Пєтров, соціальний працівник, член правління благодійної організації.

Завтра у пенсіонера закінчується остання доба проживання у хостелі, яку проплатив рятівник. На більше - ані у хлопця, ані у пенсіонера - грошей немає. Тож - Анатолію Кульшану знову доведеться шукати прихистку у під'їздах.