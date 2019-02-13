Під тиском влади опиняються і ті, хто відстоює виконання Мінських домовленостей

Під тиском влади опиняються і ті, хто відстоює виконання Мінських домовленостей. Про це говорили на засіданні Радбезу ООН у Нью-Йорку.

Зокрема - про політичне переслідування окремих політичних діячів, які закликають до виконання всіх пунктів мінського пакету, про це заявив постійний представник Росії при ООН.

"5 февраля Генпрокуратура Украины объявила о начале уголовного преследования одного из лидеров украинской оппозиции - Медведчука. Причина такого преследования - его призыв к прописанному в минском "Комплексе мер" прямому диалогу Киева с Донбассом и предоставлению региону особого статуса в составе Украины", - заявив Василь Небензя, представник Росії при ООН.