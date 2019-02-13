Західні країни домовилися про нові санкції проти Москви [ Редактировать ]
Черговий удар по Росії. Західні країни домовилися про нові санкції проти Москви - "Азовський пакет", пов'язаний із інцидентом у Керченській протоці. Кого саме покарають? Знає Дмитро Анопченко.
Сталося. Америка і країни ЄС остаточно домовилися про нові санкції. Скоординовано дії в рамках "Азовського пакета". Формально про них мають оголосити вже в найближчий понеділок; почнуть діяти - наприкінці березня, з'ясувала американська преса.
Ще з початку січня у високих вашингтонських кабінетах - як у Держдепі, так і в Раді національної безпеки, - обговорювали кілька варіантів новИх санкцій. Від ідеї внести до чорного списку особисто тих людей, які причетні до захоплення українських суден і моряків, - до пропозицій покарати Росію в цілому. До обговорення долучився і Конгрес, де позиція стала жорсткішою після того, як змінився розклад сил і демократи отримали контроль над нижньою палатою.
"Конгрес дуже зацікавлений у посиленні санкцій. НовА команда прийшла в Палату представників - у тому числі й мої колишні колеги, ті, з ким я в адміністрації Обами працювала. І жодних сумнівів - вони налаштовані не послаблювати санкційний тиск на Росію, допоки не буде результатів", - говорить Сара Мендельсон, представник США в економічній раді ООН (2015-2017).
Для Вашингтона дуже важливо, аби "Азовський пакет" не вважали односторонніми діями США. Зверталися до країн ЄС. І, схоже, дійшли згоди.
Нові санкції - на порядку денному зустрічі голів МЗС країн Європейського союзу - вона відбудеться в найближчий понеділок. І, за даними газети Financial Times, на підтримку "Азовського пакета" висловилися всі - включно з країнами, які традиційно були противниками обмежувальних заходів щодо Москви. "Європейська єдність" дуже важлива і для Києва - сказав мені днями, перебуваючи у Вашингтоні і коментуючи це питання, міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
"Це мають буті солідарні санкції! Інакше в Росії всі повірять - ну окей, ми щось зробили, а відповіді нема, тож, може, щось подібне й далі зробимо", - заявив Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.
І ось зараз "азовські санкції" торкнуться і конкретно тих людей, хто безпосередньо був причетний до інциденту з українськими моряками, і - низки юридичних осіб. Москва - вустами свого посла при ООН - поспішила заявити: мовляв, "нам байдуже".
Але ці слова - лише спроба зберегти обличчя. Американські експерти переконані - санкційний тиск дає свій ефект і як мінімум стримує Росію від ескалації ситуації.
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