Кредитування без першого внеску під 3% річних - це реальність. Принаймні так вважає лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Змінити іпотечну систему - одне з її завдань, заявила політик в Івано-Франківську.

Тимошенко також наголосила, що лише довгострокові кредити на 15 і більше років дозволять молодим сім'ям придбати житло, не руйнуючи бюджет родини.

"У нас три-п'ять років максимум кредитування, і просто родини, які мають роботу вони не можуть ці внески кожен місяць платити, тому що дуже короткий кредит. В нормальних країнах до 15 років. 20% річних - це дуже багато, правильно ви говорите, що за п'ять років другу квартиру виплачуєте і так не можна, і тому зараз ми запланували повну зміну політики Національного банку по кредитам. Тому що весь світ має 2-3% кредиту максимум чотири річних, а ми єдина країна в світі, яка має 20% це і бізнес зупиняє, підприємництво не може зупинятись ну і іпотечні кредити", - заявила Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина".