Юлія Тимошенко в Івано-Франківську пообіцяла змінити кредитну політику Нацбанку [ Редактировать ]
Кредитування без першого внеску під 3% річних - це реальність. Принаймні так вважає лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Змінити іпотечну систему - одне з її завдань, заявила політик в Івано-Франківську.
Тимошенко також наголосила, що лише довгострокові кредити на 15 і більше років дозволять молодим сім'ям придбати житло, не руйнуючи бюджет родини.
"У нас три-п'ять років максимум кредитування, і просто родини, які мають роботу вони не можуть ці внески кожен місяць платити, тому що дуже короткий кредит. В нормальних країнах до 15 років. 20% річних - це дуже багато, правильно ви говорите, що за п'ять років другу квартиру виплачуєте і так не можна, і тому зараз ми запланували повну зміну політики Національного банку по кредитам. Тому що весь світ має 2-3% кредиту максимум чотири річних, а ми єдина країна в світі, яка має 20% це і бізнес зупиняє, підприємництво не може зупинятись ну і іпотечні кредити", - заявила Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина".
по теме
Суперечки та заблокована трибуна: як пройшло відкриття десятої сесії Верховної Ради?
А що наші чиновники та нардепи? У Верховній Раді тільки й розмов про вибори. Розмов та суперечок. Нардепи навіть не встигли робочий день розпочати - як уже пересварилися. Трибуну заблокували, перерву оголосили, пішли радитись - та дарма. Не помирилися
Юлия Тимошенко официально стала кандидатом в президенты
Данное решение комиссия приняла на заседании ЦИК в пятницу, 25 января
Радбез ООН засудив політичне переслідування Віктора Медведчука
Під тиском влади опиняються і ті, хто відстоює виконання Мінських домовленостей. Про це говорили на засіданні Радбезу ООН у Нью-Йорку
Підвищення середньої зарплати та нові дороги: у Кабміні підбили підсумки роботи за 2018 рік
Підвищення середньої зарплати та близько чотирьох тисяч кілометрів нових доріг - сьогодні в Кабміні підбили підсумки роботи за минулий рік. Що вже встигли зробити, і що проґавили урядовці?
Сергій Каплін заявив про необхідність націоналізувати Криворізький металургійний комбінат
Гідні зарплати або ж націоналізація Криворізького металургійного комбінату. Сьогодні нардеп Каплін зустрівся з працівниками заводу "Арселор Міттал"
Для розвитку економіки необхідно розвивати потенціал морського господарства - Юрій Бойко
Щоб економіка України повноцінно працювала, необхідно розвивати потенціал морського господарства, - вважає лідер "Опозиційної платформи - За життя". Про це він заявив під час зустрічі з працівниками морського порту в Миколаєві. Як це можна втілити в життя?