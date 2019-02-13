Хотіли поскаржитися на Україну, а отримали порцію критики. Москва скликала засідання Ради безпеки ООН. Навіщо? І чого зрештою добилася? Детальніше у нашому сюжеті.

За кадром: Таке тут буває нечасто. Хтось скаже - "димломатичний демарш", інші заперечать - мовляв, більше "дипломатична солідарність". Але факт залишається фактом - ще перед початком засідання вісім топ-дипломатів, які представляють європейські країни, що є або були членами Ради безпеки ООН, разом виходять до преси. Представник Великої Британії оголошує спільну заяву.

"Ми закликаємо Москву терміново припинити роздмухувати конфлікт, надаючи фінансову та військову допомогу її ж власним утворенням. Ми глибоко стурбовані інформацією про присутність російського військового обладнання та військовослужбовців у районах, які тимчасово не контролює українська влада", - заявив Джонатан Аллен, заступник постійного представника Великої Британії при ООН.

Цей виступ, з недвозначними формулюваннями - завдав тон і самому засіданню Радбезу, яке розпочалося - щойно дипломати повернулися до зали. Всі були відвертими. Ось Мирослав Єнч, заступник генсека ООН з питань Європи. Каже: "Мінські домовленості здебільшого не виконуються", а сторони переговорів "не можуть, чи не хочуть домовлятися про подальші дії".

"ООН ще раз закликає до повного виконання Мінських домовленостей!"

Ось Урсула Мюллер, ще один заступник генсека - вже з гуманітарних питань. Розповідає про величезні людські втрати серед мирних жителів на Донбасі: із початку конфлікту - понад 3 тисячі загинули, 9 тисяч - постраждали, біженців - щонайменше півтора мільйона!

"Обстріли, вибухи мін - все це стало повсякденною реальністю для мільйонів! За цими цифрами - люди, які щодня страждають!"

Але оцінювання цих даних і фактів - полярно різне. США та Європа відкрито звинувачують Москву і закликають "зупинитися" і "не загострювати". Та - традиційно відповідає, що вона не є стороною конфлікту. Коли Радбез закінчиться, посол Росії при ООН, залишаючи зал, спеціально попросив журналістів, які чергували у кулуарах -

"Напишіть, що Україна не виконує свої зобов'язання за Мінськими угодами. І давно".

Але чи багато буде таких статей у західних ЗМІ? Українські дипломати навіть припустили: вся ця риторика - підготовка Кремлем ґрунту, щоб не визнавати підсумки майбутніх українських виборів...

"Вони роблять все, аби якогось потенційно проросійського кандидата обрали президентом - це просто неможливо! І ніколи не станеться, оскільки зараз Україна - цілком відрізняється від тієї, що була 5 років тому", - говорить Володимир Єльченко, постійний представник України при ООН.

Ймовірно, готують підстави не визнавати підсумки виборів, але це просто безглуздя.

Радбез тривав майже 4 години, дискусія була гострою. Продовжиться - 20 лютого, вже врамках Генасамблеї.