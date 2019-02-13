В дельфинарии Алушты произошло ЧП: бассейн с морскими обитателями разгерметизировался. Массивный поток воды со стеклами и зрительскими креслами вынесло на улицу, сообщает "Страна24".

Спасателям пришлось в срочном порядке эвакуировать двух дельфинов, которых тоже вынесло наружу, а воду откачивать мотопомпой. Глава Алуштинской администрации Галина Огнева объяснила аварию технической поломкой.

"Там один из тросов вышел из строя, заклинило часть опоры. Животные живы, их переместили в санитарный бассейн. Люди не пострадали", - сообщила она.

Приехавшие на вызов полицейские следов "внешнего повреждения не обнаружили". Уточняется, что ремонт дельфинария будут оплачивать его владельцы.

Ранее мы писали о том, что стая дельфинов выбросилась на берег Новой Зеландии.