В Крыму лопнул бассейн с дельфинами (фото) [ Редактировать ]
В дельфинарии Алушты произошло ЧП: бассейн с морскими обитателями разгерметизировался. Массивный поток воды со стеклами и зрительскими креслами вынесло на улицу, сообщает "Страна24".
Спасателям пришлось в срочном порядке эвакуировать двух дельфинов, которых тоже вынесло наружу, а воду откачивать мотопомпой. Глава Алуштинской администрации Галина Огнева объяснила аварию технической поломкой.
"Там один из тросов вышел из строя, заклинило часть опоры. Животные живы, их переместили в санитарный бассейн. Люди не пострадали", - сообщила она.
Приехавшие на вызов полицейские следов "внешнего повреждения не обнаружили". Уточняется, что ремонт дельфинария будут оплачивать его владельцы.
Ранее мы писали о том, что стая дельфинов выбросилась на берег Новой Зеландии.
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