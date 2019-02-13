Олег Ляшко закликав зупинити виїзд українських лікарів за кордон [ Редактировать ]
Справжня медреформа - це зупинити виїзд українських лікарів закордон. У цьому переконаний лідер радикальної партіі Олег Ляшко. Сьогодні він зустрівся з медперсоналом миргородської райлікарні.
"Щоб була повага до лікарів, до тих, хто лікує. Щоб у вас була нормальна зарплата, щоб не треба було їздити по закордонах. І потім, коли все життя відпрацюєте, щоб була нормальна пенсія. Щоб ви не бомжували на копійчану зарплату, щоб не треба було принижуватися, щоб були державні програми фінансування важких захворювань, онкології за рахунок державного бюджету і інші важкі захворювання. І щоб зарплата нормальна була", - говорить Олег Ляшко, лідер Радикальної партії.
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