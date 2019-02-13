Умер легендарный футболист "Динамо" [ Редактировать ]
13 февраля, на 76-м году жизни умер легендарный футболист "Динамо" Виталий Хмельницкий. Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Виталий Хмельницкий был одним из лучших игроков своего поколения, проведя с 1965 по 1972 год более 200 матчей.
В составе "Динамо" Хмельницкий четырежды становился чемпионом СССР и один раз - обладателем Кубка СССР.
В 1962-1964 годах Хмельницкий выступал за донецкий "Шахтер".
После завершения футбольной карьеры Хмельницкий работал детским тренером в "Динамо", а также в селекции клуба.
Ранее мы писали о смерти легендарного футболиста английской сборной.
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