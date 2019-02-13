13 февраля, на 76-м году жизни умер легендарный футболист "Динамо" Виталий Хмельницкий. Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Виталий Хмельницкий был одним из лучших игроков своего поколения, проведя с 1965 по 1972 год более 200 матчей.

В составе "Динамо" Хмельницкий четырежды становился чемпионом СССР и один раз - обладателем Кубка СССР.

В 1962-1964 годах Хмельницкий выступал за донецкий "Шахтер".

После завершения футбольной карьеры Хмельницкий работал детским тренером в "Динамо", а также в селекции клуба.

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