На Хрещатику побилися футбольні фани (відео) [ Редактировать ]
На Хрещатику сталася масова бійка українських та німецьких "ультрас". А саме між шанувальниками "Динамо" Київ та "Айнтрахту".
За словами очевидців, німців було майже 70 осіб, а киян близько 40. Вболівальники німецької команди вочевидь перебували в Києві проїздом і тепер вирушать до Харкова. Там їхня команда зіграє перший матч в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Шахтаря".
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