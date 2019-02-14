На Хрещатику сталася масова бійка українських та німецьких "ультрас". А саме між шанувальниками "Динамо" Київ та "Айнтрахту".

За словами очевидців, німців було майже 70 осіб, а киян близько 40. Вболівальники німецької команди вочевидь перебували в Києві проїздом і тепер вирушать до Харкова. Там їхня команда зіграє перший матч в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Шахтаря".