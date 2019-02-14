На Донбасі поранили українського військового [ Редактировать ]
Одного українського бійця поранено внаслідок ворожого обстрілу на Сході країни.
Минулої доби противник 10 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ. Із протитанкових ракетних комплексів, станкових гранатометів та стрілецької зброї бойовики атакували наші опорники в районах Авдіївки, Павлополя, Кримського та Новолуганського. А неподалік Водяного ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру.
За даними розвідки, двох окупантів знищено, двох поранено.
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