На Запоріжжі в райцентрі Приазовське масово звільняють з роботи діячів культури. А осередки, які вони очолювали, - закривають. Вже не працюють творчі колективи Будинку культури, районна бібліотека та краєзнавчий музей.

Тетяна Кукла майже 20 років керувала дитячим хореографічним колективом "Фантазія". Тепер - прощається з вихованцями. На згадку про виступи та гастролі в костюмерній висять тепер нікому не потрібні сценічні костюми.

"Мы оказались не у дел, мы оказались не нужны. Это очень обидно", - говорить Тетяна Кукла, керівник хореографічного колективу "Фантазія" в селищі Приазовське.

А від тутешнього народного оркестру не залишилось навіть інструментів. Тільки ось цей зламаний барабан, та ноти.

"Звание "Народный коллектив" просто так не дается, не всем коллективам. Конечно, это я считаю - большая, большая потеря для Приазовского", - говорить Олександр Кононихін, керівник народного духового оркестру в селищі Приазовське.

Розпалася й місцева рок-група. Хлопцям більше ніде проводити репетиції.

"Все сейчас растащат и ничего не будет. Молодежи некуда будет. Так, в подвалах собираться, как вы говорите, будем", - говорить Андрій Тітов, учасник рок-гурту "Анестезія".

Разом із місцевим будинком культури в Приазовському вже закрили дві бібліотеки. На черзі - краєзнавчий музей. Персонал уже звільнили.

"Полностью пойдет деградация. Мы ж то начинаем все с культуры", - говорить Ірина Астахова, директор Будинку культури в селищі Приазовське.

Причина закриття осередків культури - безгрошів'я, - пояснюють місцеві чиновники. Замість восьми сільських рад до новоствореної громади увійшла лише одна. Тож і в бюджеті порожньо. На баланс спромоглися взяти лише Будинок дитячої творчості та музичну школу.

"Эти деньги взяты со статьи "благоустрій". Мы себе отдаем отчет в том, что в 2019 году мы не залатаем ни одной ямы на дорогах, сельских, поселковых дорогах, не повесим ни одного фонаря", - зазначив Сергій Варбанський, голова Приазовської селищної ради.

Колись біля будинку культури облаштували свою, місцеву "Алею зірок". Тут - творчі колективи, які ще вчора прославляли район, а сьогодні опинилися на вулиці. На сцені палацу - остання репетиція хору ветеранів.