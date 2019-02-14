Московський суд відхилив апеляції і залишив під вартою 12 українських моряків, захоплених у Керченській протоці. У СІЗО бранці перебуватимуть до 24 квітня. На черзі - слухання стосовно ще 12 полонених. Засідання відбуваються у закритому режимі.

Нагадаємо, 25 листопада російські силовики захопили два українських катери та буксир. 24 членів екіпажів заарештували за звинуваченням у буцімто незаконному перетині кордону Федерації. Троє моряків зазнали поранень.

Міжнародна спільнота вимагає визнати українців військовополоненими. Однак Москва на це не погоджується.

"После того как Лефортовский районный суд продлил срок содержания под стражей по ходатайству ФСБ до конца апреля в отношении 24 военнопленных украинских моряков, было очевидно, что апелляционная инстанция не будет принимать во внимание международный статус военнопленных, не будет принимать во внимание доводы защиты относительно нарушений подсудности, поскольку по третей Женевской конвенции - рассматривать такие дела могут только военные суды. Было совершенно очевидно, что оставят в силе постановление суда первой инстанции", - зазначив Микола Полозов, адвокат українських моряків.