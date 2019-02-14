Групу наркоділків викрили в Житомирі. Двоє чоловіків та жінка налагодили виробництво амфетаміну в орендованій квартирі. Продавали препарат місцевим жителям. Затримали зловмисників після чергової оборудки. Під час обшуку їхніх помешкань правоохоронці виявили пігулки, ваги та посуд.

Затриманим загрожує до 10 років ув'язнення.