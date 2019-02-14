У Житомирі викрили наркокартель [ Редактировать ]
Групу наркоділків викрили в Житомирі. Двоє чоловіків та жінка налагодили виробництво амфетаміну в орендованій квартирі. Продавали препарат місцевим жителям. Затримали зловмисників після чергової оборудки. Під час обшуку їхніх помешкань правоохоронці виявили пігулки, ваги та посуд.
Затриманим загрожує до 10 років ув'язнення.
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