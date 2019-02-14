Фотограф дикой природы Уилл Беррард-Лукас смог сделать снимок черной пантеры, которую никто не видел уже около 100 лет. Об этом сообщает BBC.

Черной пантерой называют либо леопарда, либо ягуара с черной шкурой. На свете очень мало фотографий этих животных. Когда Уилл услышал, что в заповеднике Лакипия в Кении кто-то якобы видел черную пантеру, он немедленно отправился туда. Уилл и его гид по имени Стив шли по следам пантеры и выбрали хорошее, по их мнению, место для установки камеры-ловушки, которая автоматически включается, когда кто-то проходит мимо нее.

"Я часто устанавливаю такие камеры, и уже привык к тому, что часто ничего не получается, потому что никогда не знаешь, пройдет ли мимо то самое животное, которое хочется сфотографировать", - говорит Уилл.

К тому же ни он, ни Стив не знали, шли ли они действительно по следам черной пантеры - это мог быть и обычный леопард. Но на четвертую ночь им повезло.

"Я даже не сразу понял, что это свершилось. Обычно из-за вспышки животное хорошо видно, а тут я заметил лишь светящиеся в темноте глаза", - сказал Уилл.

Обнаруженная им черная пантера оказалась мужского пола. Судя по размерам, этому леопарду около двух лет.

Нередко людям случайно удается встретить необычных животных. Ранее в лесу обнаружили оленя-альбиноса.