Черная пантера: впервые за 100 лет дикую кошку засняли на камеру (фото) [ Редактировать ]
Фотограф дикой природы Уилл Беррард-Лукас смог сделать снимок черной пантеры, которую никто не видел уже около 100 лет. Об этом сообщает BBC.
Черной пантерой называют либо леопарда, либо ягуара с черной шкурой. На свете очень мало фотографий этих животных. Когда Уилл услышал, что в заповеднике Лакипия в Кении кто-то якобы видел черную пантеру, он немедленно отправился туда. Уилл и его гид по имени Стив шли по следам пантеры и выбрали хорошее, по их мнению, место для установки камеры-ловушки, которая автоматически включается, когда кто-то проходит мимо нее.
"Я часто устанавливаю такие камеры, и уже привык к тому, что часто ничего не получается, потому что никогда не знаешь, пройдет ли мимо то самое животное, которое хочется сфотографировать", - говорит Уилл.
К тому же ни он, ни Стив не знали, шли ли они действительно по следам черной пантеры - это мог быть и обычный леопард. Но на четвертую ночь им повезло.
"Я даже не сразу понял, что это свершилось. Обычно из-за вспышки животное хорошо видно, а тут я заметил лишь светящиеся в темноте глаза", - сказал Уилл.
Обнаруженная им черная пантера оказалась мужского пола. Судя по размерам, этому леопарду около двух лет.
Нередко людям случайно удается встретить необычных животных. Ранее в лесу обнаружили оленя-альбиноса.
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