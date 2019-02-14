Война на Донбассе: боевики несут потери [ Редактировать ]
13 февраля террористы 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщили в пресс-центре ООС.
В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты семь раз обстреляли позиции военных.
"Дважды - из минометов калибра 120 мм, и третий обстрел - с применением станкового противотанкового гранатомета - в районе села Водяное; из минометов калибра 120 мм вблизи населенного пункта Лебединское; дважды - из противотанковых ракетных комплексов, станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка", - говорится в сообщении.
В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник трижды обстрелял украинских защитников: из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе села Крымское;из крупнокалиберных пулеметов - позиции наших военных вблизи населенного пункта Новолуганское; из вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета - в районе населенного пункта Майское. Вследствие обстрелов один военнослужащий получил ранения. По данным разведки, 13 февраля двух оккупантов ликвидировали и двое были ранены.
Ранее мы сообщали, что 13 февраля над Донбассом подняли системы ПВО.
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